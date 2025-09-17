Huachicol en Dos Bocas; sobornos y corrupción militar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una red de robo de combustible operó desde las entrañas de la refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas, Tabasco, gracias a un complejo entramado de corrupción que alcanzó a personal de la Marina, la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR), revelan documentos de inteligencia filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks.

Los reportes, fechados en mayo de 2022 y elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), describen que la banda criminal liderada por Elder Rodríguez Torres, alias La Hormiga, pagaba hasta 10 mil pesos a marinos para permitir el saqueo de hidrocarburos desde los barcos que descargaban en la terminal de Dos Bocas.

El combustible, según las autoridades, era trasladado en lanchas hasta el río y, posteriormente, en camionetas hacia una bodega conocida como “la casa morada”, todo con conocimiento de altos mandos castrenses y civiles.

El grupo de La Hormiga contaba con colaboradores de segundo y tercer nivel: desde su socio logístico, El Lanchero —quien controlaba al menos cinco capitanes de lancha— hasta ocho repartidores encargados de distribuir el diésel y la gasolina robados a gasolineras y puntos fijos de venta.

Además del soborno a elementos de la Marina, también se documentaron pagos de 5 mil pesos a miembros de la Guardia Nacional y del Ejército, así como vínculos con la delegación de la FGR en Comalcalco, donde un funcionario identificado como Serfín supuestamente eliminaba denuncias.