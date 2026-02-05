HSBC México designa a José Antonio Meade como presidente del Consejo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El economista y exfuncionario federal José Antonio Meade Kuribreña asumió la presidencia del Consejo de Administración de HSBC México, cargo que entra en vigor desde el 3 de febrero de 2026, según lo dio a conocer la propia institución financiera a través de un comunicado oficial dirigido al público inversionista.

Desde el año 2019, Meade formaba parte del Consejo como consejero, experiencia que ahora lo posiciona al frente del órgano encargado de supervisar la estrategia y el gobierno corporativo de HSBC en el país.

Con una destacada trayectoria en el sector público, Meade ha encabezado importantes dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. En años previos, también ocupó diversos cargos vinculados a la política económica nacional.

Además, el hoy presidente del Consejo de HSBC México fue candidato a la Presidencia de la República en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contienda en la que también participaron el entonces aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el panista Ricardo Anaya Cortés.

Este es el comunicado con el que se dio a conocer:

"HSBC Mexico Comunica - Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración. Ciudad de México, a 03 de Febrero de 2026. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”) informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribeña ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”), efectivo a partir del 03 de febrero 2026".

