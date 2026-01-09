HOY inicia el registro obligatorio de celulares; así funciona la “prueba de vida”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comenzó en México el registro obligatorio de líneas telefónicas, un procedimiento diseñado para actualizar la información de los usuarios y reforzar los controles de seguridad ante fraudes y extorsiones cometidos desde números no identificados.
El trámite puede realizarse en línea, directamente en las plataformas oficiales de los operadores, también si lo deseas puedes acudir a centros de atención de tu empresa telefónica, esto permitirá vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios.
En línea, a través de los portales oficiales del operador (incluye la prueba de vida).
Presencial, acudiendo a un centro de atención a clientes.
Uno de los puntos que más dudas ha generado es la llamada “prueba de vida”, solicitada por operadores como Telcel durante el registro digital. Este requisito consiste en tomarse una fotografía tipo selfie, la cual el sistema utiliza para verificar que la persona que realiza el trámite es realmente el titular de la línea y evitar suplantaciones de identidad.
Credencial para votar (INE).
CURP certificada y/o CURP biométrica.
Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
RPO