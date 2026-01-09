HOY inicia el registro obligatorio de celulares; así funciona la “prueba de vida”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comenzó en México el registro obligatorio de líneas telefónicas, un procedimiento diseñado para actualizar la información de los usuarios y reforzar los controles de seguridad ante fraudes y extorsiones cometidos desde números no identificados.

El trámite puede realizarse en línea, directamente en las plataformas oficiales de los operadores, también si lo deseas puedes acudir a centros de atención de tu empresa telefónica, esto permitirá vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios.