HOY inicia el registro obligatorio de celulares; así funciona la “prueba de vida”

Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Virgin solicitan una selfie para verificar la identidad de los usuarios
La falta de registro puede suspender tu línea desde el 1 de julio
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comenzó en México el registro obligatorio de líneas telefónicas, un procedimiento diseñado para actualizar la información de los usuarios y reforzar los controles de seguridad ante fraudes y extorsiones cometidos desde números no identificados.

El trámite puede realizarse en línea, directamente en las plataformas oficiales de los operadores, también si lo deseas puedes acudir a centros de atención de tu empresa telefónica, esto permitirá vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios.

Cómo registrar tu línea

  • En línea, a través de los portales oficiales del operador (incluye la prueba de vida).

  • Presencial, acudiendo a un centro de atención a clientes.

El plazo máximo para quienes ya cuentan con una línea activa es el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas temporalmente; durante la suspensión, solo se podrá llamar a números de emergencia y de atención ciudadana, como el 911, 089 y 088, así como a las líneas de soporte del operador.

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la llamada “prueba de vida”, solicitada por operadores como Telcel durante el registro digital. Este requisito consiste en tomarse una fotografía tipo selfie, la cual el sistema utiliza para verificar que la persona que realiza el trámite es realmente el titular de la línea y evitar suplantaciones de identidad.

Documentos necesarios

  1. Credencial para votar (INE).

  2. CURP certificada y/o CURP biométrica.

  3. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

No registrar tu línea no elimina las obligaciones contractuales; los usuarios deberán seguir pagando su plan o equipo aunque la línea permanezca restringida.
