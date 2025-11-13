"Hoy es un día negro para la justicia": Grupo Salinas tras fallo de la SCJN por adeudo millonario

En el extenso posicionamiento, el corporativo también acusa a la SCJN de ignorar elementos clave como el supuesto hostigamiento mediático y judicial hacia su presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego. Incluso señalaron que varias ministras actuaron con “prejuicio personal” y “resentimiento”, mencionando directamente a Lenia Batres y María Estela Ríos.

Ante esta situación, Grupo Salinas anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, donde —afirman— presentarán pruebas de violaciones a derechos humanos y de una presunta persecución política derivada de su postura crítica hacia el actual gobierno. “No nos vamos a doblar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, concluye el mensaje.

El comunicado fue emitido después de que la SCJN resolviera por unanimidad que el recurso de amparo no tenía interés constitucional excepcional, al existir precedentes suficientes sobre la legalidad del cobro fiscal correspondiente al ejercicio 2013. El fallo forma parte de una serie de litigios entre Grupo Salinas y el SAT, cuyo trasfondo ha escalado en tensión política y mediática.

rmr