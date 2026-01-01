Hoy entra en vigor el salario mínimo 2026: así queda en tu zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de hoy entra en vigor el nuevo salario mínimo en México, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El incremento aplica tanto en la Zona Libre de la Frontera Norte como en el resto del país.

Según datos compartidos por la dependencia federal a través de redes sociales, el salario mínimo general pasa de $278.80 a $315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte se incrementa de $419.88 a $440.87 pesos diarios.

“El Salario Mínimo alcanza una histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018, en favor de las y los trabajadores de México”, señaló la STPS en su publicación.