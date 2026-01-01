Hoy entra en vigor el salario mínimo 2026: así queda en tu zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de hoy entra en vigor el nuevo salario mínimo en México, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El incremento aplica tanto en la Zona Libre de la Frontera Norte como en el resto del país.
Según datos compartidos por la dependencia federal a través de redes sociales, el salario mínimo general pasa de $278.80 a $315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte se incrementa de $419.88 a $440.87 pesos diarios.
“El Salario Mínimo alcanza una histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018, en favor de las y los trabajadores de México”, señaló la STPS en su publicación.
Este aumento forma parte del llamado "Segundo Piso de la Transformación", impulsado por el actual gobierno federal, que ha promovido una recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario base desde finales de 2018.
La medida beneficia a millones de trabajadores formales e informales en el país, entre ellos a michoacanos y michoacanas que dependen de este ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas.
SHA