Hoy Carl’s Jr. regala hamburguesas: te explicamos cómo obtener la tuya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 16 de diciembre, la cadena de comida rápida Carl’s Jr. estará regalando una hamburguesa Classic Burger en la compra de cualquier combo, como parte de una promoción nacional por tiempo limitado.

La dinámica es sencilla: por cada combo que compres hoy, puedes recibir una Classic Burger gratis, válida solo para consumo en restaurantes participantes.

Es importante tomar en cuenta que la promoción:

  • No aplica en combos infantiles Star Pals

  • No es válida con otras ofertas o promociones

  • No aplica en sucursales ubicadas dentro de aeropuertos

  • Es exclusiva para México

La promoción estará disponible solo hoy durante el horario de operación habitual. Para más detalles o para consultar restaurantes participantes, puedes visitar el sitio oficial: www.carlsjr.com.mx

