Hotel en Chiapas levanta palapas sin permiso y lo clausura Profepa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal total al Hotel & Restaurant Luxury Palms, ubicado en Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, Chiapas, por realizar construcciones sin permisos en la zona costera.

Durante una inspección realizada el 10 de octubre de 2025, personal de la Profepa detectó cuatro nuevas estructuras que no estaban registradas en una visita previa en agosto: tres palapas desmontables y un arco de madera y palma, construidos dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Las obras no contaban con autorización en materia de impacto ambiental, lo que representa una violación a la legislación vigente. Además, el personal del lugar se negó a recibir la orden de verificación y no permitió el acceso a los inspectores.

Profepa también señaló que el establecimiento no cumplió con medidas impuestas previamente, por lo que se decidió aplicar una clausura inmediata para proteger el ecosistema marino-costero.