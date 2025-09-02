Hospitales y centros de salud del IMSS Bienestar tienen 100% de abasto: Sheinbaum

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que, del 19 al 30 de agosto, 710 vehículos recorrieron mil 6 rutas para garantizar el suministro público y gratuito de medicamento e insumos médicos que se requieren en el IMSS Bienestar, e informó que las Rutas de la Salud saldrán mes con mes para asegurar que el abasto de medicamentos se mantenga al 100 por ciento.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció que en 2025 se pondrán en operación 10 hospitales: el Hospital General Regional (HGR) No. 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua; la primera etapa del HGR No. 23 de Ensenada, Baja California; el HGR No. 25 Zaragoza de la Ciudad de México; y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 San Alejandro en Puebla.

Así como el HGZ de Tula de Allende, Hidalgo; el HGZ de Navojoa, Sonora; el HGZ de Guanajuato; el Hospital de Gineco Pediatría de Ciudad del Carmen, Campeche; el HGZ “14 de Septiembre” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y el HGZ No. 15 Dr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora. Además, anunció que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, ya inició la construcción de nueve hospitales más.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que, de agosto a finales de año, iniciarán la construcción de seis nuevas unidades médicas y el inicio de construcción de 16 más: en agosto, arrancaron los trabajos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Díaz Ordaz, Tamaulipas; y de la nueva unidad médica en el inmueble del Gonzalo Castañeda, que será demolido. En septiembre, las UMF de San Buenaventura, Coahuila; Guelatao, Tapanatepec y Huautla, en Oaxaca; de Arcelia, Guerrero; y el reemplazo de la Clínica-Hospital a Hospital General en Chetumal, Quintana Roo.

En octubre, la ampliación de la Clínica-Hospital de Cancún, Quintana Roo; la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, Edomex; las UMF de Tixkokob, Yucatán; de Rosarito, Baja California; y Hecelchakán, Campeche. Mientras que, en noviembre, la Clínica-Hospital Cherán, Michoacán; y la UMF de Tecate, Baja California. Adicional, este 2025 se inaugurarán las UMF de Nochixtlán, Oaxaca; de Playa del Carmen, Quintana Roo; dos clínicas de Medicina Familiar con especialidades y quirófanos en Tecámac, Estado de México; la Clínica de Atención Geriátrica de Acapulco, Guerrero, en su primera etapa; y el Hospital General de Tampico, Tamaulipas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, presentó la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se desarrollará del 6 al 13 de septiembre en todo el país, y con la que se busca llegar a 20 millones de personas a través de 30 mil acciones de salud, entre ferias de salud, talleres, detecciones oportunas, así como actividades en escuelas y centros de trabajo.

