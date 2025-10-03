Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI suma dos nuevos aceleradores lineales y un sistema CyberKnife único en el país

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, recorrió el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el cual cuenta con dos nuevos aceleradores lineales que ya entraron en operación y un nuevo robot CyberKnife, único en México, con el que en próximos meses se triplicará la atención en radioterapia.

“En el IMSS avanzamos con más infraestructura, personal y tecnología que salvan vidas”, compartió en sus redes sociales.