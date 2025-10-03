Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI suma dos nuevos aceleradores lineales y un sistema CyberKnife único en el país

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, recorrió el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el cual cuenta con dos nuevos aceleradores lineales que ya entraron en operación y un nuevo robot CyberKnife, único en México, con el que en próximos meses se triplicará la atención en radioterapia.
“En el IMSS avanzamos con más infraestructura, personal y tecnología que salvan vidas”, compartió en sus redes sociales.
Acompañado del director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), el doctor Rafael Medrano Guzmán; la directora de Prestaciones Médicas, Alva Santos Carrillo; entre otras autoridades, Zoé Robledo visitó la Nueva Unidad de Trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, la Central de Esterilización, la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas y la nueva Unidad Productora de Líneas Celulares Hematopoyéticas.
Por su parte, el doctor Medrano Guzmán señaló que los nuevos aceleradores lineales incrementarán la capacidad de radiar a pacientes complejos, con dosis menores; mientras que con el robot CyberKnife, aunado a la estrategia 2-30-100, se pasará de 14 a 40 atenciones por día.
“El Hospital de Oncología está renovando absolutamente todo, todo lo que son sus áreas operativas, sus procesos. Tenemos la más alta tecnología, Radioterapia, somos el primer hospital Oncológico del país y del IMSS que tuvo la tecnología del Robot Da Vinci, actualmente tenemos dos, y somos inspiración para entrenar a nuestros hospitales hermanos”, dijo.
Las áreas de esta UMAE, además de incrementar la productividad y calidad de atención a la población derechohabiente, cuentan con tecnología de ahorro de combustible y agua, como es el caso de la Central de Esterilización, y con sustitución de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, aire HVAC y gases medicinales, en la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos.
RYE