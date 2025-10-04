Honor, lealtad y patriotismo: Sheinbaum conmemora 204 años de la Armada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 204 aniversario de la Armada de México y los 201 años de la Constitución de 1824, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado una ceremonia solemne en el puerto de Veracruz, donde destacó que la soberanía nacional no es un regalo, sino una conquista diaria sustentada en valores.

“La soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera; la soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. Y para ello… se necesitan valores: honor, lealtad, deber, patriotismo y honestidad”, expresó la mandataria en su discurso central.