Honor, lealtad y patriotismo: Sheinbaum conmemora 204 años de la Armada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 204 aniversario de la Armada de México y los 201 años de la Constitución de 1824, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado una ceremonia solemne en el puerto de Veracruz, donde destacó que la soberanía nacional no es un regalo, sino una conquista diaria sustentada en valores.
“La soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera; la soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. Y para ello… se necesitan valores: honor, lealtad, deber, patriotismo y honestidad”, expresó la mandataria en su discurso central.
Sheinbaum remarcó que estos principios no son meros adornos, sino fundamentos que permiten a las instituciones y a la ciudadanía actuar con rectitud, reconociendo en especial el compromiso de las Fuerzas Armadas con dichos valores.
Durante el acto oficial, la presidenta también reconoció la labor del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual titular de la Secretaría de Marina, así como al general Ricardo Trevilla Trejo, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A ambos les agradeció su entrega, valentía y amor por México, asegurando que la soberanía también “se juega en el mar”, al recordar tres momentos clave de la historia:
La creación de la Armada en 1821
La promulgación de la Constitución en 1824
La victoria del 23 de noviembre de 1825, que selló la independencia marítima nacional
Como parte de la conmemoración, Sheinbaum inauguró la nueva Plaza del Heroísmo Veracruzano, una obra conmemorativa de 1.5 hectáreas ubicada en la zona portuaria. El espacio cuenta con un obelisco central con el escudo nacional, además de elementos laterales en homenaje a los cadetes Virgilio Uribe y José Azueta.
La obra contó con una inversión de más de 133 millones de pesos, ejecutada en colaboración entre la Secretaría de Marina, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y el Ayuntamiento de Veracruz.
mrh