Homicidios dolosos bajan 37% en un año; noviembre de 2025, el más bajo desde 2015: Sheinbaum

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que en los últimos 14 meses se ha mantenido una tendencia a la baja en el homicidio doloso. Mientras que el promedio diario por año disminuyó en 35 por ciento respecto a 2018, pasando de 100.5 a 65.1, por lo que 2025 se perfila como el año con menos homicidios.

Informó que, de enero de 2025 a octubre de 2025, siete entidades concentran el 51 por ciento del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, 11 por ciento; Chihuahua, 7.6 por ciento; Baja California, 7.3 por ciento; Sinaloa, 7.1 por ciento; Estado de México, 6.5 por ciento; Guerrero, 5.7 por ciento, y Michoacán con el 5.5 por ciento.

Destacó que, al comparar enero-noviembre de 2024 con el mismo periodo en 2025, son 26 entidades las que redujeron el promedio diario en este delito: respecto a febrero de 2025, Guanajuato con una disminución del 58 por ciento; respecto a septiembre de 2024: Baja California, del 44 por ciento; Estado de México, del 52 por ciento; Nuevo León, del 67 por ciento; respecto a noviembre de 2024: Tabasco, del 60 por ciento, y respecto a junio de 2025: Sinaloa, del 47 por ciento.

Expuso que hay una tendencia a la baja en el promedio diario de delitos de alto impacto, con una reducción del 47 por ciento respecto a 2018, siendo el nivel más bajo registrado en los últimos ocho años. Y, de manera mensual, es una disminución del 25 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, se han detenido a 38 mil 773 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 20 mil 169 armas de fuego, se incautaron 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo; además, se desarticularon y desmantelaron mil 760 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Y como parte del reforzamiento en Michoacán, del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, en coordinación con el gobierno estatal, se ha detenido a 972 personas, 945 armas de fuego aseguradas, así como 23.1 toneladas de droga; además, se inhabilitaron 17 laboratorios.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 30 de noviembre se ha detenido a 615 extorsionadores en 22 estados y se han recibido 102 mil 857 llamadas al 089: 77 mil 428 (75 %) representan extorsiones no consumadas; 14 mil 575 (14 %) fueron para presentar denuncias, y 10 mil 854 (11 %) fueron extorsiones consumadas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que ya hay 3 mil 684 carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías. Además, se identificó que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de líneas reportadas para extorsionar; derivado de ello, 33 por ciento ya fueron bloqueadas y, en el primer trimestre de 2026, estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas, en un año de trabajo se atendió a 3 millones 69 mil 448 personas en 15 estados y 77 municipios, brindando 4 millones 689 mil 150 atenciones; se llevaron a cabo 404 Ferias de Paz, se conformaron 338 Comités de Paz y 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, la recuperación de 306 espacios públicos; se realizaron 6 mil 855 Jornadas por la Paz con la participación de 2 millones 110 mil personas; 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores con la asistencia de 19 mil 104 personas. Además, con los Tianguis del Bienestar se otorgaron un millón 958 mil 250 artículos de primera necesidad, beneficiando a más de 61 mil familias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.