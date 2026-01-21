Homicidios bajan en México; tasa nacional es de 11.1 por cada 100 mil habitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el primer semestre de 2025 se registraron 14 mil 488 defunciones por presunto homicidio en México, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa nacional fue de 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, una disminución respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra alcanzó los 12.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El 71.9% de los homicidios reportados fueron cometidos con arma de fuego, seguido de las armas punzocortantes, que representaron el 8.8% del total.
La violencia letal continúa afectando de forma desproporcionada a los hombres. La tasa para esta población fue de 20.1 homicidios por cada 100 mil hombres, una disminución en comparación con los 22.6 registrados en 2024.
En el caso de las mujeres, la tasa fue de 2.3 homicidios por cada 100 mil, también inferior a la cifra del año anterior, que fue de 2.8.
Las cifras corresponden al periodo de enero a junio de 2025 y se consideran datos preliminares, sujetos a revisión. La próxima actualización del informe se dará a conocer el 3 de agosto de 2026.
mrh