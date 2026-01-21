Homicidios bajan en México; tasa nacional es de 11.1 por cada 100 mil habitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el primer semestre de 2025 se registraron 14 mil 488 defunciones por presunto homicidio en México, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa nacional fue de 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, una disminución respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra alcanzó los 12.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.