Hombre que venía a Morelia desaparece en carretera de Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado de Guanajuato emitió una ficha para localizar a Carlos Alberto Macías Molina, quien fue visto por última vez el 19 de noviembre de 2025 en San Felipe, Guanajuato, cuando presuntamente se dirigía a la ciudad de Morelia.

Según los datos disponibles, Carlos Alberto tiene 46 años, mide 1.80 metros, es de complexión delgada, tez clara y cabello castaño oscuro, corto y lacio. Viajaba en una camioneta Porsche Cayenne negra.

Su última comunicación ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. del mismo día.

Se ha reportado que, por la mañana del 20 de noviembre, su celular se encendió brevemente, aunque no respondió los mensajes.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz en la rodilla derecha, producto de una operación; un tatuaje con la leyenda "Hecho en México" en el abdomen, lunares en distintas partes del cuerpo y cicatrices en la cadera y abdomen.

Vestía pantalón de pana oscuro, camisa negra con puntos grises, zapatos negros y cinturón negro.

Si cuentas con información, puedes comunicarte a los teléfonos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato: (473) 735-36-36, extensiones 3881, 3882 y 3883.