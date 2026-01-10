Hombre mata a su vecino y a sus perros a balazos tras discusión por ladridos, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven de 21 años perdió la vida y dos perros fueron asesinados tras una riña que se registró en calles de la colonia Las Cruces, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde un hombre fue detenido como presunto responsable.

El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que reportó que agentes acudieron al cruce de las calles Ahuatla y Capulines, tras recibir una alerta de disparos de arma de fuego desde el Centro de Control y Comando (C2) Poniente.

Hallazgo y detención

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tirado sobre el asfalto con una herida de bala en el rostro y a otro sujeto cercano con lo que parecía ser una pistola en la mano. De inmediato se solicitó el apoyo de servicios de emergencia.

Paramédicos diagnosticaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que los elementos acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia capitalina. El presunto agresor fue detenido en el sitio.

Durante la revisión de rutina, se le aseguró un arma de fuego corta con su respectivo cargador, sin que presentara documentación legal para su portación.