Hombre intenta escapar de la policía, sube a poste y termina electrocutado [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó gravemente lesionado tras sufrir una descarga eléctrica luego de subir a un poste de luz con transformador en la colonia Villas de San Juan, al poniente del municipio de Ciudad Juárez. El hecho fue captado en video por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con información preliminar, el individuo —identificado de manera extraoficial como presunto delincuente— habría intentado huir de elementos de la Policía Municipal, por lo que decidió escalar un poste de concreto perteneciente a la red de energía eléctrica, sin medir el riesgo que implicaba el contacto con cables de alta tensión.

La escena llamó de inmediato la atención de residentes del sector, quienes comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares al observar al hombre suspendido a varios metros de altura, muy cerca de un transformador.

Instantes después, el sujeto hizo contacto con uno de los cables, lo que provocó una descarga eléctrica de gran magnitud. En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa cómo las llamas envuelven su cuerpo, quedando colgado durante varios segundos antes de caer violentamente sobre una patrulla de la Policía Municipal de Juárez.