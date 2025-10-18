Hombre abandona cuerpo de mujer en carrito de supermercado en calle de Puebla [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado dentro de un carrito de supermercado abandonado en calles de la colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla. El hallazgo, ocurrido la mañana del viernes, generó una fuerte movilización policial y conmoción entre los vecinos del Centro Histórico de esa ciudad.

Según imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto, empujó el carrito por la vía pública hasta dejarlo frente a un domicilio entre la calle Tamaulipas y el bulevar 5 de Mayo. Posteriormente, abandonó el lugar sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o paradero.