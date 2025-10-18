Hombre abandona cuerpo de mujer en carrito de supermercado en calle de Puebla [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado dentro de un carrito de supermercado abandonado en calles de la colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla. El hallazgo, ocurrido la mañana del viernes, generó una fuerte movilización policial y conmoción entre los vecinos del Centro Histórico de esa ciudad.
Según imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto, empujó el carrito por la vía pública hasta dejarlo frente a un domicilio entre la calle Tamaulipas y el bulevar 5 de Mayo. Posteriormente, abandonó el lugar sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o paradero.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes. Trascendió que la víctima se encontraba semidesnuda y presentaba huellas de violencia, aunque hasta ahora no se ha confirmado de forma oficial la causa de muerte. El Servicio Médico Forense realizará la necropsia de ley.
Una de las líneas de investigación sugiere que la joven pudo haber fallecido tras consumir sustancias ilícitas en un inmueble señalado como punto de venta y consumo de drogas —conocido como “picadero”— en la misma colonia. No obstante, las autoridades no han descartado un posible feminicidio y analizan diversas hipótesis.
