¡Histórico! Realizan la 1ra audiencia ovni en el Congreso de México; muestran restos no humanos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El periodista e investigador del fenómeno ovni, Jaime Maussan encabezó la primera audiencia pública sobre este tema en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Un panel de expertos internacionales de reúne para discutir la implementación en la legislación mexicana de protocolos que consideren la existencia de los fenómenos anómalos no identificados.

Entre lo más destacable de la llamada audiencia ovni, el titular del programa Tercer Milenio presentó dos cuerpos "no humanos" que fueron hallados en Cusco, Perú y de acuerdo con análisis de carbono 14, tienen más de mil años de antigüedad,

"Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (...) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, área fosilizada”, explicó.

Añadió que estos restos no humanos miden 60 centímetros y tienen implantes metálicos.