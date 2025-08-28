Claudia Sheinbaum recibe a Gianni Infantino rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para tratar los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México será uno de los países sede.

En su cuenta de X, Sheinbaum expresó que “México vivirá un momento extraordinario”, al confirmar que el 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca será la sede del partido inaugural del torneo. Este recinto se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Además, la mandataria recordó que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán un total de 13 partidos durante el Mundial, consolidando a México como uno de los escenarios centrales de la competición.

Las imágenes publicadas muestran a Sheinbaum junto a Infantino, sosteniendo una réplica del trofeo y un boleto simbólico que anuncia el inicio del gran evento futbolístico.