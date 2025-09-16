Histórico: más de 5 mil mujeres participan en el desfile militar 2025

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Desfile Cívico Militar 2025 pasó a la historia no solo por conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, sino porque fue el primero encabezado por una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el que registró la participación inédita de más de cinco mil mujeres de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, subrayó que este desfile refleja la transformación en curso dentro de las instituciones armadas, donde la igualdad de género se ha convertido en un principio fundamental.

“Es histórico también porque, en contribución a la política nacional de igualdad de este gobierno, más de cinco mil mujeres participaron dignamente representando al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, encabezando incluso los principales agrupamientos de la columna de desfile”, afirmó.

El alto mando militar destacó que este hecho coincide con el mandato de la primera Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que simboliza un parteaguas en la historia nacional.

Durante su mensaje, Trevilla también recordó que las Fuerzas Armadas sostienen como misión principal la defensa de la integridad, independencia y soberanía de México, valores que hoy marchan de la mano con la apertura a la inclusión y el reconocimiento de la mujer en todos los niveles de la vida pública y militar.