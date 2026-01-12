Histórico: Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta en abanderar a delegación olímpica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó el abanderamiento oficial de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en un acto encabezado por el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.
El evento, realizado este 12 de enero, marcó un momento histórico: es la primera vez que una presidenta mexicana encabeza el abanderamiento de atletas olímpicos.
Durante la ceremonia, Rommel Pacheco presentó a los cuatro atletas que representarán a México en la justa invernal:
Donovan Daniel Carrillo (patinaje artístico)
Allan Daniel Corona Rodríguez (esquí alpino)
Regina Martínez Lorenzo (esquí de fondo)
Sarah Schleper (esquí alpino)
Rommel destacó que esta delegación está compuesta por atletas comprometidos, con trayectorias de esfuerzo, entrenamientos en el extranjero y procesos de clasificación exigentes.
“Es una delegación preparada, orgullosa de los colores de la bandera. Son atletas que han enfrentado condiciones adversas, sacrificios personales y familiares”, expresó el también exmedallista olímpico.
Sarah Schleper participará en sus séptimos Juegos Olímpicos, mientras que Donovan Carrillo vivirá su segunda experiencia olímpica. Para Allan Daniel y Regina Martínez será su primera vez en una competencia de este nivel.
En su mensaje, Claudia Sheinbaum reconoció el valor del deporte como símbolo de unidad nacional y llamó a los atletas a portar los colores de México con orgullo. Además, les tomó protesta oficial frente a la bandera nacional como representantes del país en el evento internacional.
“Confiamos en ustedes, en su talento y en su compromiso con México. Su participación es motivo de orgullo para toda la nación”, declaró la mandataria.
mrh