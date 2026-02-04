¡Histórico! Caifanes tocará en el Centro Ceremonial Otomí en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda mexicana Caifanes ofrecerá un concierto el próximo 18 de abril en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México. La presentación forma parte de su gira nacional 2026 y representa uno de los eventos más esperados del primer semestre del año para sus seguidores.
El evento fue confirmado a través de las redes sociales oficiales de la banda y de la promotora organizadora. Hasta el momento no se ha detallado si habrá artistas invitados, pero se espera una asistencia considerable debido a la relevancia del grupo en la escena del rock nacional.
El Centro Ceremonial Otomí es un recinto cultural y turístico de gran simbolismo, administrado por el Gobierno del Estado de México. Las autoridades locales han señalado que el evento contará con medidas especiales de logística y seguridad.
Los boletos estarán a la venta a partir de este jueves 5 de febrero a través de la boletera eticket.mx
Caifanes, liderado por Saúl Hernández, es una de las bandas más influyentes del rock en español. Fundado en 1987, el grupo ha mantenido una trayectoria activa con presentaciones en México, Estados Unidos y otros países de América Latina. Su repertorio incluye temas como “Afuera”, “Viento” y “La celula que explota”, que siguen siendo parte esencial de sus conciertos.
rmr