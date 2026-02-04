¡Histórico! Caifanes tocará en el Centro Ceremonial Otomí en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda mexicana Caifanes ofrecerá un concierto el próximo 18 de abril en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México. La presentación forma parte de su gira nacional 2026 y representa uno de los eventos más esperados del primer semestre del año para sus seguidores.

El evento fue confirmado a través de las redes sociales oficiales de la banda y de la promotora organizadora. Hasta el momento no se ha detallado si habrá artistas invitados, pero se espera una asistencia considerable debido a la relevancia del grupo en la escena del rock nacional.