Histórico: Armada de México nombra a su primera instructora de vuelo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Teniente de Fragata Mariel Sánchez Martínez se convirtió este 29 de octubre en la primera mujer en alcanzar la calificación como instructora de vuelo en la historia de la Escuela de Aviación Naval de la Armada de México.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Marina, destacan que la oficial culminó satisfactoriamente el curso “Calificación como Instructora de Avión” en las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval, ubicada en La Paz, Baja California Sur.

Este hecho marca un precedente en los 82 años de existencia de dicha institución educativa, y ocurre en el marco del 99 aniversario de la Aviación Naval en México.

El logro de la Teniente Sánchez Martínez representa un avance significativo en materia de igualdad de género dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.