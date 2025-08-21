Histórica inversión extranjera en México: supera los 34 mil mdd en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México registró una cifra histórica en inversión extranjera directa (IED) durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando los 34 mil 265 millones de dólares, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia desde Palacio Nacional.

Durante su participación matutina, la mandataria nacional destacó que esta cifra supera incluso el récord anterior de 2024, cuando la IED alcanzó los 31 mil 096 millones de dólares, consolidando una tendencia creciente desde el inicio de la actual administración federal.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, expresó Sheinbaum al subrayar que 2025 marca un punto sin precedentes en la atracción de capital extranjero. Asimismo, comparó el resultado con los 15 mil 645 millones de dólares registrados en 2017, resaltando que la inversión actual es más del doble.