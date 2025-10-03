Hijos del Maiz, la marca mexicana que transforma raíces indígenas en piezas contemporáneas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Conocías Hijos del Maíz? Se trata de una marca mexicana que busca rendir homenaje a las raíces indígenas y difundir la riqueza cultural del país a través de artesanías y accesorios únicos.

El proyecto trabaja en colaboración con artesanos de distintas regiones de México para crear piezas que van desde ropa y llaveros hasta collares, muñecas, trabajos en madera y el distintivo copilli.