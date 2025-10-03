Hijos del Maiz, la marca mexicana que transforma raíces indígenas en piezas contemporáneas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Conocías Hijos del Maíz? Se trata de una marca mexicana que busca rendir homenaje a las raíces indígenas y difundir la riqueza cultural del país a través de artesanías y accesorios únicos.
El proyecto trabaja en colaboración con artesanos de distintas regiones de México para crear piezas que van desde ropa y llaveros hasta collares, muñecas, trabajos en madera y el distintivo copilli.
El copilli es un accesorio para la oreja elaborado con plumaje auténtico de aves recolectado de manera natural durante la muda. Se monta en bases de cuero sintético y latón, y en algunos casos incluye pedrería. Esta pieza alcanzó gran popularidad en 2022, cuando el actor mexicano Tenoch Huerta lució uno en la San Diego Comic Con.
Históricamente, el copilli era un tocado ceremonial adornada con plumas de quetzal que representaba la unión entre lo terrenal y lo divino. Hoy, Hijos del Maíz lo reinterpreta como una joya contemporánea que conecta tradición y modernidad.
La marca no solo busca ofrecer productos originales, sino también difundir la cultura mexicana a nivel nacional e internacional, llevando consigo un testimonio de identidad y creatividad.
