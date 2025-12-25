Hijo de AMLO es grabado comprando en tiendas de lujo en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado saliendo de una tienda de lujo en Houston, Texas, con bolsas de marcas exclusivas como Loro Piana y Hermès, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

El material fue compartido por el usuario Vampipe, quien grabó el momento en el que López Beltrán sale del establecimiento vestido de negro y, aparentemente, sin compañía. En sus manos porta una bolsa blanca y otra naranja, asociadas con las firmas mencionadas.

Las imágenes muestran que el hijo del exmandatario había salido de una sucursal de Loro Piana, marca italiana reconocida por su discreto pero costoso enfoque en moda de alta gama. En su mano derecha también sostenía una bolsa de la casa francesa Hermès, considerada una de las más exclusivas del mundo.