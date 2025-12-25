Hijo de AMLO es grabado comprando en tiendas de lujo en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado saliendo de una tienda de lujo en Houston, Texas, con bolsas de marcas exclusivas como Loro Piana y Hermès, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.
El material fue compartido por el usuario Vampipe, quien grabó el momento en el que López Beltrán sale del establecimiento vestido de negro y, aparentemente, sin compañía. En sus manos porta una bolsa blanca y otra naranja, asociadas con las firmas mencionadas.
Las imágenes muestran que el hijo del exmandatario había salido de una sucursal de Loro Piana, marca italiana reconocida por su discreto pero costoso enfoque en moda de alta gama. En su mano derecha también sostenía una bolsa de la casa francesa Hermès, considerada una de las más exclusivas del mundo.
Cabe mencionar que Loro Piana ha sido mencionada recientemente en la cultura pop, como en la canción “Heterocromía” de Belinda, donde se critica el acceso a bienes de lujo en contraste con la desigualdad social.
El hecho no pasó desapercibido y reactivó el debate en redes sociales sobre el estilo de vida de la familia del expresidente, particularmente por el contraste con el discurso de austeridad republicana promovido durante su sexenio.
En julio de este mismo año, Andy López Beltrán, otro de los hijos del exmandatario, fue captado durante un viaje a Tokio, Japón, saliendo de una tienda de Prada en el exclusivo distrito de Aoyama.
Hasta el momento, José Ramón no ha emitido declaración pública sobre el video difundido.
mrh