Hijas de Maritza E. fueron localizadas en Nuevo León; ya están bajo protección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento al principio del interés superior de la niñez y tras un trabajo conjunto entre autoridades de Michoacán y Nuevo León, fueron trasladadas a esta capital Maritza Natalia D. y Sofía Camila D., de 4 y 6 años de edad, respectivamente, quienes fueron reportadas como desaparecidas el pasado 1 de diciembre.
La localización de las menores se logró gracias a los trabajos de investigación emprendidos por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de aquella entidad del norte del país.
El traslado de las niñas se realizó vía aérea, bajo protocolos estrictos de protección a niñas, niños y adolescentes. Durante el arribo al Aeropuerto Internacional de Morelia, elementos de la SSP implementaron acciones de seguridad y resguardo perimetral, con el objetivo de garantizar su integridad física y evitar cualquier situación que pudiera vulnerar sus derechos.
Asimismo, personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Cometida por Particulares se desplazó a Nuevo León para realizar los actos protocolarios correspondientes y coordinar el traslado de las menores, quienes ya han tenido acercamiento con un familiar.
Las autoridades estatales subrayaron que en todo momento se ha priorizado la privacidad, seguridad y atención integral de las víctimas, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta para proteger a la niñez michoacana y salvaguardar sus derechos fundamentales.
El traslado de las menores ocurre un día después de la detención de Luis Felipe M., de 36 años, presunto responsable del secuestro agravado de Maritza E., madre de las niñas, quien fue localizada sin vida el pasado 29 de noviembre en el municipio de Uruapan. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el detenido habría mantenido cautivas a las menores tras la privación ilegal de la libertad de su madre. Fue capturado en el estado de Nuevo León, en coordinación con las autoridades de aquella entidad.
