Hijas de Maritza E. fueron localizadas en Nuevo León; ya están bajo protección

La localización de las menores se logró gracias a los trabajos de investigación emprendidos por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de aquella entidad del norte del país.

El traslado de las niñas se realizó vía aérea, bajo protocolos estrictos de protección a niñas, niños y adolescentes. Durante el arribo al Aeropuerto Internacional de Morelia, elementos de la SSP implementaron acciones de seguridad y resguardo perimetral, con el objetivo de garantizar su integridad física y evitar cualquier situación que pudiera vulnerar sus derechos.