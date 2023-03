Hidalgo inicia trabajos para la transferencia de servicios hacia IMSS-Bienestar: Alcocer Varela

Zoé Robledo indicó que, en 2023, además de los programas regulares, corresponde el ejercicio de recursos para las obras en proceso de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 10 en Tula, con inversión de 27 millones de pesos, y el Hospital General de Zona (HGZ) de 144 camas en el municipio de Tula, con mil 32 millones de pesos; así como la construcción de una UMF en Apan, la cual tiene registro de cartera por 51 millones de pesos.

Recordó que el IMSS cuenta con un programa nacional para primer nivel para recuperación y dignificación de las UMF, para ello se seleccionaron nueve estados con más rezago y las Unidades de Medicina Familiar de Hidalgo que recibirán el apoyo son: No. 16 Actopan, No. 15 Apan, No. 3 Cuautepec, No. 29 Huichapan, No. 25 Mineral Monte, No. 4 Santiago Tulant, No. 27 Tlaxcoapan, No. 31 Zimapan y No. 35 IMSS Hidalgo, para realizar acciones de dignificación: impermeabilizaciones, pintura, pisos, plafones y puertas, baños, entre otros.

El director general del Seguro Social agregó que a través del programa de contratación de médicos especialistas egresados del IMSS, a la fecha ya se tienen 81 médicos especialistas de base para el Régimen Ordinario en Hidalgo, quienes arriban el próximo 16 de marzo; además llegarán 172 residentes a hospitales del programa IMSS-Bienestar “para tener por lo menos un médico en cada uno de los turnos”.

La directora general de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña, indicó que 74 personas participaron en el levantamiento diagnóstico de 541 unidades médicas del primer nivel de atención y 17 de segundo nivel; se analizó el personal médico y de enfermería con el que cuentan, los servicios médicos que ofrece cada unidad, participación de la comunidad, abasto de medicamentos, insumos, mobiliario, servicios generales y situación jurídica de los inmuebles, entre otros.