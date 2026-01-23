Hey Banco comenzará a operar como banco independiente a partir del 31 de enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ecosistema de los neobancos en México sumó un nuevo movimiento relevante, luego de que Hey Banco anunciara que comenzará a operar como banco independiente a partir del 31 de enero de 2026, dejando atrás su figura como brazo digital de Banregio para funcionar con licencia bancaria propia.

De acuerdo con un reporte de La Jornada, este cambio confirma la evolución del sistema financiero mexicano hacia modelos 100% digitales y consolida a Hey como una de las plataformas más establecidas dentro del sector.

La noticia fue comunicada directamente a los usuarios mediante un correo electrónico, en el que la institución informó que será necesario actualizar la aplicación para continuar utilizando sus servicios. En el mensaje también se aclara que, aunque ahora operará bajo la razón social Hey Banco, S.A., seguirá formando parte de Banregio Grupo Financiero.

La autorización para que Hey Banco se organizara como institución bancaria fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde julio de 2023. Sin embargo, el aval final para iniciar operaciones de manera independiente se concreta hasta este 31 de enero, tras concluir el proceso de escisión operativa respecto a Banregio, según información de El Economista.