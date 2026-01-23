Hey Banco comenzará a operar como banco independiente a partir del 31 de enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ecosistema de los neobancos en México sumó un nuevo movimiento relevante, luego de que Hey Banco anunciara que comenzará a operar como banco independiente a partir del 31 de enero de 2026, dejando atrás su figura como brazo digital de Banregio para funcionar con licencia bancaria propia.
De acuerdo con un reporte de La Jornada, este cambio confirma la evolución del sistema financiero mexicano hacia modelos 100% digitales y consolida a Hey como una de las plataformas más establecidas dentro del sector.
La noticia fue comunicada directamente a los usuarios mediante un correo electrónico, en el que la institución informó que será necesario actualizar la aplicación para continuar utilizando sus servicios. En el mensaje también se aclara que, aunque ahora operará bajo la razón social Hey Banco, S.A., seguirá formando parte de Banregio Grupo Financiero.
La autorización para que Hey Banco se organizara como institución bancaria fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde julio de 2023. Sin embargo, el aval final para iniciar operaciones de manera independiente se concreta hasta este 31 de enero, tras concluir el proceso de escisión operativa respecto a Banregio, según información de El Economista.
Dirigido por Manuel Rivero, Hey nació como el canal digital de Banregio, pero desde sus primeros años planteó un modelo enfocado en banca de consumo, crédito y captación, operando exclusivamente a través de canales digitales.
Actualmente, Hey Banco supera los 500 mil clientes y, al cierre de noviembre pasado, reportó activos por 1,589 millones de pesos, además de una utilidad de 56 millones de pesos, de acuerdo con datos citados por El Universal. Este desempeño resulta poco común entre los jugadores digitales, que suelen priorizar crecimiento sobre rentabilidad.
El propio Rivero ha destacado que la institución ya opera “en números negros”, con tres meses consecutivos de utilidades, gracias a una estrategia centrada en incrementar ingresos, controlar gastos y reducir la morosidad.
La independencia de Hey ocurre en un contexto de fuerte competencia en la banca digital mexicana. En proceso de autorización se encuentran Nu y Mercado Pago, mientras que ya operan bancos digitales como Openbank, respaldado por Santander; Revolut, de origen británico; y Ualá, que evolucionó de fintech a banco.
A este panorama se suma Bineo, creado por Banorte y vendido en 2025, así como Spin, la fintech de Oxxo, que ha manifestado su intención de obtener licencia bancaria.
De acuerdo con la revista Proteja Su Dinero de la Condusef, los neobancos se caracterizan por operar sin sucursales físicas, ofrecer atención digital permanente y reducir comisiones, lo que los vuelve atractivos para generaciones jóvenes, aunque también implica retos en educación financiera.
En este escenario, Hey Banco se posiciona como un modelo híbrido, al mantener la agilidad digital de un neobanco, pero con el respaldo regulatorio y operativo de una institución bancaria formal.
mrh