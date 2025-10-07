Hernán Bermúdez se niega a declarar; FGR y TSJ piden esperar proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se negara a declarar ante un juez local por su presunta vinculación con el grupo criminal “La Barredora”, el Tribunal Superior de Justicia pidió esperar los tiempos procesales establecidos para el caso.

Fue el pasado martes 7 de octubre de 2025 cuando el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que el exfuncionario optó por guardar silencio durante la audiencia inicial. Ante ello, las autoridades deberán esperar hasta la audiencia intermedia, en la cual la defensa de Bermúdez Requena deberá responder formalmente a las imputaciones.

“Es parte del debido proceso. Tenemos que esperar a que se den los tiempos procesales, en su momento se sabrá”, declaró el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra, al ser cuestionado sobre el silencio del exfuncionario.

El magistrado evitó adelantar si habrá una nueva audiencia próximamente o si la defensa ha presentado elementos para demostrar la inocencia de Bermúdez Requena.