Hernán Bermúdez Requena comparece desde el Altiplano ante juez en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 19 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, compareció de manera virtual desde el penal del Altiplano ante un juez de Control de la Región Nueve, con sede en Tabasco.

La audiencia se realiza en cumplimiento de la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Durante la comparecencia, se prevé que la Fiscalía de Tabasco formule la imputación formal y solicite la vinculación a proceso.

De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa de Bermúdez podría solicitar la duplicidad del término constitucional, lo que retrasaría la determinación del juez.

Conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, Bermúdez Requena tuvo una trayectoria de más de tres décadas en el servicio público:

Director de Seguridad Pública (1992-1994).

Director de un penal estatal en el sexenio de Roberto Madrazo (1995-1997).

Subsecretario de Prevención y Readaptación Social (2001-2005).

Director de la Policía de Investigación en 2019, previo a ser nombrado secretario de Seguridad de Tabasco por Adán Augusto López Hernández.

Se mantuvo en el cargo hasta enero de 2024 bajo la administración de Carlos Manuel Merino Campos.

No obstante, informes de la Sedena filtrados en 2022 lo vinculan con el grupo criminal “La Barredora”, señalado como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se le imputan actividades como narcotráfico, tráfico de personas, huachicoleo y extorsión.

Bermúdez Requena fue detenido el 13 de septiembre en Paraguay, donde presuntamente buscaba instalar operaciones criminales. La Fiscalía paraguaya ordenó su expulsión inmediata y entrega a México.