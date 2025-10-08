Hernán Bermúdez obtiene suspensión definitiva, pero no saldrá libre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal otorgó suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, quien impugnó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
Pese a esta resolución judicial, Bermúdez Requena permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, ya que su libertad sigue bajo la disposición del juez de amparo y del juez de control que lleva su proceso penal.
“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria”, señala el resolutivo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba revertir la suspensión provisional otorgada previamente.
Durante la sesión, el magistrado Ricardo Garduño Pasten aclaró que esta suspensión no implica la liberación del acusado, sino que busca garantizar el debido proceso.
“El juez de distrito está diciendo que, en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión, quede a su disposición en el lugar de reclusión y a las de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento”, explicó.
Bermúdez Requena enfrenta órdenes de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
mrh