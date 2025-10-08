Hernán Bermúdez obtiene suspensión definitiva, pero no saldrá libre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal otorgó suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, quien impugnó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Pese a esta resolución judicial, Bermúdez Requena permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, ya que su libertad sigue bajo la disposición del juez de amparo y del juez de control que lleva su proceso penal.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria”, señala el resolutivo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.