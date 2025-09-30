"He sido muy cuidadoso con el pago de mis impuestos": Adán Augusto López tras acusaciones

En entrevista con medios nacionales, el legislador morenista señaló que el documento difundido por un medio de comunicación, en el que se exhiben supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial, está modificado y “no corresponde a un original”.

“Lo presentan con el ánimo de ponerme en evidencia sobre hechos o situaciones que no corresponden a la verdad, por ejemplo, presentando un ingreso que no es el que yo declaré”, enfatizó.

La polémica por ingresos y vínculos

La defensa del exsecretario de Gobernación ocurre en medio de una fuerte controversia, luego de que un reportaje de N+ y El País revelara que recibió más de 80 millones de pesos entre 2023 y 2024, sin justificación fiscal clara. Además, se le ha vinculado con Hernán Bermúdez Requena, exjefe de seguridad de Tabasco detenido por presuntos nexos con el crimen organizado.