"He sido muy cuidadoso con el pago de mis impuestos": Adán Augusto López tras acusaciones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Adán Augusto López Hernández, negó deberle algo al SAT y aseguró que siempre ha sido "muy cuidadoso con el pago de sus impuestos", en respuesta a las recientes publicaciones que lo acusan de ingresos no justificados.
En entrevista con medios nacionales, el legislador morenista señaló que el documento difundido por un medio de comunicación, en el que se exhiben supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial, está modificado y “no corresponde a un original”.
“Lo presentan con el ánimo de ponerme en evidencia sobre hechos o situaciones que no corresponden a la verdad, por ejemplo, presentando un ingreso que no es el que yo declaré”, enfatizó.
La polémica por ingresos y vínculos
La defensa del exsecretario de Gobernación ocurre en medio de una fuerte controversia, luego de que un reportaje de N+ y El País revelara que recibió más de 80 millones de pesos entre 2023 y 2024, sin justificación fiscal clara. Además, se le ha vinculado con Hernán Bermúdez Requena, exjefe de seguridad de Tabasco detenido por presuntos nexos con el crimen organizado.
López Hernández sostiene que los ingresos provienen de una herencia familiar y de honorarios como notario público, actividad de la que, asegura, ha solicitado licencia cada vez que ha ocupado un cargo público.
Trabajo legislativo y respaldo político
En su calidad de coordinador parlamentario de Morena, López aseguró que cuenta con el respaldo mayoritario de su grupo legislativo para continuar al frente de la Junta de Coordinación Política, como lo establece la ley interna del Senado.
“Tengo el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores, lo cual agradezco mucho. Me ha tocado sacar adelante trabajos que parecían imposibles […] Ahí está mi manera de operar, de acordar, de sacar iniciativas”, declaró.
Agregó que esta misma semana saldrá adelante una de las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relacionada con reformas al sistema de amparo.
López Hernández afirmó que los señalamientos en su contra responden a intereses de “la derecha y grupos afectados durante su paso por la Secretaría de Gobernación”.
Finalmente, aseguró sentirse tranquilo y confiado:
“El que nada debe, nada teme. Además, soy un político que está acostumbrado a esto desde siempre”.
