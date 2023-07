Hay justicia, tranquilidad y se avanza hacia la erradicación de violencia: AMLO

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) convocó a mexicanos de todo el país este 1 de julio para celebrar el histórico triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2018, ahí expuso el reporte de actividades de lo que va de su sexenio.

El mandatario mexicano inició el discurso hablando de la reforma laboral y los beneficios que se han otorgado a los trabajadores, destacó que México ya es el tercer país del mundo con menos desempleo y celebró la cifra récord de remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Posteriormente, subrayó que no ha permitido la corrupción y que con su gobierno terminaron los sueldos elevadísimos para funcionarios públicos y la entrega de dinero a manos llenas; aseguró que ya no se entregan contratos a traficantes de influencias, ni hay pensiones millonarias a ex presidentes, todo esto gracias a la austeridad republicana.