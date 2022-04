Hay indicios de que Debanhi fue abusada sexualmente: CIDH

Y ante el cuestionamiento de que cuánto tenía de fallecida Debanhi Escobar, el comisionado mencionó que esa información no la tienen debido a que la fiscalía no ha mostrado la carpeta de investigación, y es información que no les han hecho llegar a la familia, por lo que sería una de las cosas que se estarían solicitando.

“Sería muy prematuro como les comento, nosotros estamos agarrando el caso frío, tenemos escasas 10 horas de estar trabajando con la familia, entonces, por eso mismo tal vez sea muy escueta la información que les estamos proporcionando, pero como avancemos en las indagatorias les vamos a proporcionar puntualmente, detalle a detalle”.

Por su parte, Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, mencionó que “Toda la ayuda que yo pueda recibir para esclarecer el asesinato de mi hija, es bienvenida”, esto al respecto de que en la conferencia de prensa mañanera el presidente de la República ofreció ayuda para que la Fiscalía General de la República (FGR) tome el caso si es necesario.

“Fue un asesinato, a mi hija la mataron, repito, la mataron. Caiga quien caiga, tope a donde tope, no voy a parar hasta esclarecer esto”: Mario Escobar, padre de Debanhi.

EA