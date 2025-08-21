Hasta diciembre: autotransporte federal deberá presentar segunda verificación ambiental

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recordó a los permisionarios del autotransporte federal en todas sus modalidades que continúa vigente la segunda verificación obligatoria de emisiones contaminantes para este 2025.

El proceso de verificación, que inició el pasado 1 de julio, concluirá el 31 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de este año.

La disposición contempla la revisión de la opacidad del humo y la concentración de gases emitidos por las unidades, e incluye tanto al transporte federal como a servicios auxiliares y transporte privado.

La SICT precisó que la obligación abarca a permisionarios, personas físicas y morales propietarias o en legal posesión de vehículos del servicio federal, y que deberán cumplir con la verificación semestral.

Además, se detalló que la medida aplica también a unidades que utilizan diésel, mezclas de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, siempre que transiten en carreteras federales.