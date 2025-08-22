Hasta 90% de probabilidad de ciclón: alertan por sistema en el Atlántico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantienen bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el Atlántico con altas probabilidades de convertirse en ciclones tropicales en los próximos días.

La primera zona de baja presión, ubicada en el Atlántico central, presenta un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y hasta un 90% en siete días. Se localiza a 2,730 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el noroeste, con pronóstico de evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana.

En tanto, la segunda zona de baja presión se encuentra asociada a una onda tropical al este de las Antillas Menores. Su probabilidad de desarrollo disminuyó a 20% en 48 horas y a 30% en siete días. Actualmente se ubica a 4,760 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo.