Hasta -15 °C y vientos de 120 km/h: frente frío 30 congela al país, ¿qué estados están en riesgo?

En Michoacán, el frente frío número 30 provocará un descenso notable de temperatura, especialmente en las zonas serranas, donde se prevén mínimas entre los 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del martes.

Aunque no se esperan lluvias intensas en la región, el ambiente será frío a muy frío, con cielo mayormente despejado, pero con posibilidad de bancos de niebla matutinos.

Autoridades recomiendan extremar precauciones, sobre todo en municipios de la Meseta Purépecha y el oriente del estado, donde las condiciones climáticas podrían afectar la visibilidad y la salud de grupos vulnerables.