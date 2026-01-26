Hasta -15 °C y vientos de 120 km/h: frente frío 30 congela al país, ¿qué estados están en riesgo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 30 continúa afectando severamente a gran parte del territorio mexicano, generando lluvias torrenciales, vientos intensos y temperaturas gélidas, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido la tarde de este 26 de enero.
Durante la noche del lunes y madrugada del martes, se esperan lluvias de hasta 250 mm en zonas de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se reportan lluvias muy fuertes en Campeche y chubascos en regiones de Hidalgo y Puebla.
En Michoacán, el frente frío número 30 provocará un descenso notable de temperatura, especialmente en las zonas serranas, donde se prevén mínimas entre los 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del martes.
Aunque no se esperan lluvias intensas en la región, el ambiente será frío a muy frío, con cielo mayormente despejado, pero con posibilidad de bancos de niebla matutinos.
Autoridades recomiendan extremar precauciones, sobre todo en municipios de la Meseta Purépecha y el oriente del estado, donde las condiciones climáticas podrían afectar la visibilidad y la salud de grupos vulnerables.
El fenómeno también provocará rachas de viento intensas:
Hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec
De 80 a 100 km/h en Veracruz
De 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Estas condiciones generan oleaje elevado, de 4 a 5 metros en el Golfo de México y de 2 a 4 metros en el Caribe mexicano.
Se pronostican temperaturas mínimas de hasta -15 °C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de -10 °C a -5 °C en Baja California, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. En Michoacán, las mínimas podrían oscilar entre los 0 y 5 °C, especialmente en zonas serranas.
Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.
Abrigarse adecuadamente, especialmente personas adultas mayores y menores.
Permanecer atentos a los reportes oficiales.
SHA