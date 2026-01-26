México

Hasta -15 °C y vientos de 120 km/h: frente frío 30 congela al país, ¿qué estados están en riesgo?

El SMN alertó por lluvias torrenciales, vientos fuertes y temperaturas gélidas en al menos 20 estados del país, incluyendo Michoacán
Hasta -15 °C y vientos de 120 km/h: frente frío 30 congela al país, ¿qué estados están en riesgo?
ESPECIAL
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 30 continúa afectando severamente a gran parte del territorio mexicano, generando lluvias torrenciales, vientos intensos y temperaturas gélidas, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido la tarde de este 26 de enero.

🌧️Lluvias fuertes y torrenciales

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, se esperan lluvias de hasta 250 mm en zonas de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se reportan lluvias muy fuertes en Campeche y chubascos en regiones de Hidalgo y Puebla.

❄️ Bajas temperaturas y niebla en zonas altas de Michoacán por frente frío 30

En Michoacán, el frente frío número 30 provocará un descenso notable de temperatura, especialmente en las zonas serranas, donde se prevén mínimas entre los 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del martes.

Aunque no se esperan lluvias intensas en la región, el ambiente será frío a muy frío, con cielo mayormente despejado, pero con posibilidad de bancos de niebla matutinos.

Autoridades recomiendan extremar precauciones, sobre todo en municipios de la Meseta Purépecha y el oriente del estado, donde las condiciones climáticas podrían afectar la visibilidad y la salud de grupos vulnerables.

🌬️Evento de “Norte”

El fenómeno también provocará rachas de viento intensas:

  • Hasta 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

  • De 80 a 100 km/h en Veracruz

  • De 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Estas condiciones generan oleaje elevado, de 4 a 5 metros en el Golfo de México y de 2 a 4 metros en el Caribe mexicano.

🥶🧣 Temperaturas congelantes

Se pronostican temperaturas mínimas de hasta -15 °C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de -10 °C a -5 °C en Baja California, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. En Michoacán, las mínimas podrían oscilar entre los 0 y 5 °C, especialmente en zonas serranas.

Recomendaciones

  • Evitar cruzar ríos o zonas inundadas.

  • Abrigarse adecuadamente, especialmente personas adultas mayores y menores.

  • Permanecer atentos a los reportes oficiales.

SHA

Grid
clima Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com