Harfuch confirma rescate de agentes de la SSPC y detención de 3 personas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportados como desaparecidos fueron localizados sanos y salvos en el municipio de Álvaro Obregón, tras una intensa movilización de fuerzas federales y estatales.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los oficiales fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación, pero fueron rescatados gracias al despliegue inmediato de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales.
“Ambos fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo. Al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad”, indicó García Harfuch a través de sus redes sociales.
De acuerdo con autoridades locales, el operativo contó con la participación de la Guardia Civil región Morelia, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), agentes de investigación y policías municipales. La acción se efectuó con apoyo aéreo y terrestre, además de labores de inteligencia que permitieron ubicar a los agentes.
El funcionario federal agradeció el apoyo de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Gobierno de Michoacán, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reconociendo la valentía y servicio de los agentes de investigación.
