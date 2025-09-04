Harfuch confirma rescate de agentes de la SSPC y detención de 3 personas en Michoacán

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los oficiales fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación, pero fueron rescatados gracias al despliegue inmediato de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales.

“Ambos fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo. Al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad”, indicó García Harfuch a través de sus redes sociales.