Harfuch confirma extradición de Zhi Dong Zhang a Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó hoy, 23 de octubre, la extradición a Estados Unidos de Zhi Dong Zhang, alias "Brother Wang", quien fuera detenido en Cuba el pasado 31 de julio tras su fuga en México. A través de un mensaje en X, el funcionario detalló el proceso que culminó con la entrega del ex colaborador de un grupo delincuencial de Jalisco a las autoridades estadounidenses.

García Harfuch destacó que la extradición fue posible gracias a las gestiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la colaboración entre varias dependencias de seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El caso de Zhi Dong Zhang ha sido un proceso largo. El narcotraficante chino fue detenido inicialmente en la Ciudad de México el 30 de octubre de 2024. Sin embargo, el 11 de julio de 2025, logró fugarse luego de recibir prisión domiciliaria. En ese momento, fue arrestado nuevamente el 31 de julio en Cuba, junto con otras dos personas. Tras su captura, las autoridades mexicanas comenzaron las gestiones para su extradición, que finalmente se concretaron el día de hoy.