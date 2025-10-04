Harfuch confirma detención de presunto líder del Tren de Aragua en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo coordinado por autoridades federales y capitalinas, fueron detenidos tres presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, informó este sábado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Entre los capturados se encuentra Nelson Arturo, identificado como presunto operador de la organización en México y señalado como autor intelectual y material de diversos feminicidios. Además, los tres detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, informó el funcionario.

El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, conocida por su estructura transnacional y su expansión en países como Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y, recientemente, México. Se le vincula con delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio, así como con redes internacionales de trata de personas.