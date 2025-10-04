Harfuch confirma detención de presunto líder del Tren de Aragua en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo coordinado por autoridades federales y capitalinas, fueron detenidos tres presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, informó este sábado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Entre los capturados se encuentra Nelson Arturo, identificado como presunto operador de la organización en México y señalado como autor intelectual y material de diversos feminicidios. Además, los tres detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, informó el funcionario.
El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, conocida por su estructura transnacional y su expansión en países como Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y, recientemente, México. Se le vincula con delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio, así como con redes internacionales de trata de personas.
De acuerdo con García Harfuch, la detención se logró gracias a labores de inteligencia en las que participaron diversas instituciones, entre ellas:
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Secretaría de Marina (Semar)
Guardia Nacional
Fiscalía General de la República (FGR)
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX
Fiscalía General de Justicia de la CDMX
Las autoridades indicaron que continuarán los operativos para desarticular completamente la célula operativa del Tren de Aragua en territorio mexicano.
