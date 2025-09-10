¿Harás pozole? Estos son los precios del rábano, limón, cebolla y lechuga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las fiestas patrias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios mínimos y máximos de productos básicos para preparar el tradicional pozole, como cebolla blanca, rábanos, lechuga romana y orejona, así como limón agrio con y sin semilla.

El monitoreo se realizó a través de la herramienta "Quién es Quién en los Precios", entre el 1 y el 5 de septiembre, en distintos mercados y supermercados del país.

🧅 Cebolla blanca:

Precio promedio: $25.68 por kilo

Más barato: $9.00/kg en Central de Abasto CDMX

Más caro: $35.00/kg en Mercado Nicolás Bravo, La Paz, BCS

Además de su uso en guisos, es rica en vitaminas A, B y C, minerales y antioxidantes.

🌱 Rábano:

Precio promedio por manojo: $17.95

Precio promedio en bolsa: $20.55

Más barato (manojo): $7.00 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Más caro (manojo): $35.00 en Villahermosa, Tabasco

Más barato (bolsa): $12.90 en CDMX y Cuernavaca

Más caro (bolsa): $34.90 en Walmart Express Villahermosa

El rábano es ideal en ensaladas y tiene propiedades que ayudan al hígado y al sistema inmunológico.

🥬 Lechuga (romana y orejona):

Romana promedio: $24.48 la pieza

Orejona promedio: $26.71 la pieza

Más barata (romana): $14.00 en Aguascalientes

Más cara (romana): $35.00 en Campeche y La Paz

Más barata (orejona): $15.00 en CDMX y Oaxaca

Más cara (orejona): $39.90 en Tijuana

Además de acompañar platillos, la lechuga tiene efectos diuréticos, relajantes y digestivos.

🍋 Limón agrio (con y sin semilla):

Con semilla promedio: $33.47/kg

Sin semilla promedio: $33.76/kg

Más barato (con semilla): $15.00 en Durango

Más caro (con semilla): $60.00 en La Paz, BCS

Más barato (sin semilla): $9.99 en Mérida, Yucatán

Más caro (sin semilla): $56.90 en Culiacán, Sinaloa

El limón es indispensable en el pozole y también fortalece el sistema inmune y mejora la digestión.

📲 Consulta completa en línea:

La Profeco recuerda que puedes revisar precios actualizados de frutas, verduras y otros productos en la plataforma Quién es Quién en los Precios

