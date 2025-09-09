Han Kang en línea: charla literaria gratuita este 20 de septiembre

La actividad es gratuita, con cupo limitado a 40 personas, y está dirigida al público en general. Para participar es necesario registrarse en el enlace oficial: tinyurl.com/265ke2tb.

Han Kang es conocida internacionalmente por su novela La vegetariana, traducida a más de 20 idiomas, obra que la consolidó como una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea. Su narrativa se caracteriza por explorar temas como la identidad, la violencia y la fragilidad humana.

Con esta charla, el ciclo Tribu de lectoras busca acercar a la audiencia mexicana a escritoras que han marcado la literatura mundial, al tiempo que fomenta espacios de diálogo y reflexión en torno a la escritura hecha por mujeres.

BCT