Hallan sin vida a ‘Medio Metro’ en canal de Puebla; esto se sabe

Puebla, Puebla (MiMorelia.com).- Francisco Pérez, conocido popularmente como “Medio Metro” del Barrio del Alto, fue encontrado sin vida este lunes en un canal de aguas residuales ubicado en la comunidad de San Sebastián de Aparicio, en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con medios locales y publicaciones en redes sociales, fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras observar que varios perros callejeros merodeaban el canal. Al acercarse, descubrieron el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado por la comunidad como “Medio Metro”.