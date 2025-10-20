Hallan sin vida a ‘Medio Metro’ en canal de Puebla; esto se sabe

Puebla, Puebla (MiMorelia.com).- Francisco Pérez, conocido popularmente como “Medio Metro” del Barrio del Alto, fue encontrado sin vida este lunes en un canal de aguas residuales ubicado en la comunidad de San Sebastián de Aparicio, en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
De acuerdo con medios locales y publicaciones en redes sociales, fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras observar que varios perros callejeros merodeaban el canal. Al acercarse, descubrieron el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado por la comunidad como “Medio Metro”.
Reportes indican que el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia, particularmente una lesión en la cabeza, por lo que la causa de la muerte se investiga como posible homicidio. Elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.
La noticia de su muerte causó conmoción entre seguidores y artistas del medio sonidero. A través de su página oficial, el Grupo Súper T de Paco Toxqui lamentó su fallecimiento y envió condolencias a su familia.
Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de un crimen con dolo, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar si el artista fue víctima de un ataque.
SHA