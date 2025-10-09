Hallan sin vida a Itzel, joven desaparecida en el Estado de México

Ozumba, Estado de México (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Ozumba confirmó que Itzel Díaz González, joven de 23 años reportada como desaparecida desde el 7 de octubre, fue localizada sin vida en el municipio de Tepetlixpa.

La joven fue vista por última vez en el Barrio Santiago, en Ozumba, según indicó la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda del Estado de México.

A través de redes sociales, el ayuntamiento —junto con el presidente municipal Ricardo Valencia Valencia— lamentó profundamente el fallecimiento y expresó su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales para evitar que quede impune.

"Tomaremos todas las acciones legales necesarias y brindaremos apoyo total a la familia de Itzel", señalaron las autoridades municipales.

El caso continúa bajo investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas del deceso.