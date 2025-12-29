Hallan sin vida a familiar de esposa de “El Capi” Pérez en Cancún

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras cuatro días de incertidumbre, autoridades de Quintana Roo confirmaron el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, joven cuya desaparición había activado el Protocolo Alba en Cancún.

El cuerpo fue localizado en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), que precisó que no se observaron signos visibles de violencia al momento del hallazgo.

La institución informó que las investigaciones se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y con perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido. Asimismo, se realizan las diligencias ministeriales para integrar la carpeta de investigación y analizar los indicios recabados en el lugar.