Hallan sin vida a familiar de esposa de “El Capi” Pérez en Cancún

Fue localizada en un área verde frente a Jardines del Sur 6, en Cancún
No presentaba signos visibles de violencia, informó la FGE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras cuatro días de incertidumbre, autoridades de Quintana Roo confirmaron el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, joven cuya desaparición había activado el Protocolo Alba en Cancún.

El cuerpo fue localizado en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), que precisó que no se observaron signos visibles de violencia al momento del hallazgo.

La institución informó que las investigaciones se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y con perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido. Asimismo, se realizan las diligencias ministeriales para integrar la carpeta de investigación y analizar los indicios recabados en el lugar.

Nataly Montserrat era familiar de la influencer Itzel Barro, esposa del comediante Carlos “El Capi” Pérez. La joven fue vista por última vez el 25 de diciembre, aunque el reporte oficial de no localización se inició el 27 de diciembre. Este domingo, autoridades municipales informaron que el Grupo de Búsqueda de Cancún se había activado en coordinación con otras instancias dentro del Operativo Enjambre.

Horas después del hallazgo, Itzel Barro confirmó la noticia a través de sus redes sociales, y señaló que, por indicaciones de la familia, no se brindarían más detalles sobre el suceso.

