Hallan restos fósiles de megafauna en Puebla: gliptodonte, lobo terrible y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el rescate de restos fósiles pertenecientes a megafauna del Pleistoceno tardío en la comunidad de San Sebastián Villanueva, municipio de Acatzingo, Puebla.
Entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, tras una denuncia ciudadana y con apoyo de autoridades locales y habitantes, se recuperaron fragmentos de un gliptodonte, restos de un posible lobo terrible (Aenocyon dirus), un perezoso terrestre y un caballo prehistórico (Equus mexicanus).
Los fósiles fueron trasladados a la Sección de Paleontología del Centro INAH Puebla, donde permanecerán bajo resguardo. A partir de 2026, se iniciará su proceso de limpieza y estabilización, una etapa crucial para su conservación.
El responsable del rescate, el paleontólogo Iván Alarcón Durán, explicó que los restos permanecen estables mientras están cubiertos por sedimento, pero una vez expuestos al aire, el deterioro es rápido, por lo que la estabilización es indispensable para su preservación.
Entre los restos recuperados del gliptodonte se identificaron dos fragmentos de caparazón y varios osteodermos sueltos. Aunque no se halló completo ni en posición anatómica, uno de los fragmentos muestra el característico dibujo en roseta típico de esta especie.
Los gliptodontes eran mamíferos acorazados similares a los armadillos actuales, pero de mucho mayor tamaño: podían alcanzar 2.5 metros de longitud, una tonelada de peso y el tamaño de un automóvil compacto. El hallazgo se relaciona con el de Santiago Tenango (2017), donde se encontró un ejemplar identificado como Glyptotherium cylindricum, el más grande y completo registrado en Puebla.
También se identificó un fragmento de maxilar derecho con dos molares, correspondiente a un lobo terrible (Aenocyon dirus), especie carnívora del Pleistoceno y rara de encontrar debido a su baja densidad poblacional en esa época.
En cuanto al caballo prehistórico, se rescató un molar con concreción, compatible con la especie Equus mexicanus. Asimismo, se halló una posible epífisis de hueso largo de un perezoso terrestre. Aunque algunos de estos animales alcanzaban el tamaño de un mamut al erguirse, el ejemplar en cuestión sería de tamaño similar a un oso polar.
El hallazgo contó con la colaboración activa de los habitantes de San Sebastián Villanueva, quienes apoyaron durante las excavaciones y han mostrado interés en que los restos puedan regresar a la comunidad.
El modelo que se busca replicar es el de Santiago Tenango, donde se estableció un museo de sitio para conservar los restos fósiles hallados en 2017. En ese caso, la presidencia auxiliar cedió un espacio y se conformó la asociación civil Tenango Cultura y Tradición, que colabora con el INAH para proteger el patrimonio local.
Alarcón Durán enfatizó que el proceso de estabilización puede tomar varios meses, pero garantiza la conservación de los fósiles por más de medio siglo, permitiendo su estudio científico y futura exhibición pública.
