Hallan restos fósiles de megafauna en Puebla: gliptodonte, lobo terrible y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el rescate de restos fósiles pertenecientes a megafauna del Pleistoceno tardío en la comunidad de San Sebastián Villanueva, municipio de Acatzingo, Puebla.

Entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, tras una denuncia ciudadana y con apoyo de autoridades locales y habitantes, se recuperaron fragmentos de un gliptodonte, restos de un posible lobo terrible (Aenocyon dirus), un perezoso terrestre y un caballo prehistórico (Equus mexicanus).

Los fósiles fueron trasladados a la Sección de Paleontología del Centro INAH Puebla, donde permanecerán bajo resguardo. A partir de 2026, se iniciará su proceso de limpieza y estabilización, una etapa crucial para su conservación.

El responsable del rescate, el paleontólogo Iván Alarcón Durán, explicó que los restos permanecen estables mientras están cubiertos por sedimento, pero una vez expuestos al aire, el deterioro es rápido, por lo que la estabilización es indispensable para su preservación.

Entre los restos recuperados del gliptodonte se identificaron dos fragmentos de caparazón y varios osteodermos sueltos. Aunque no se halló completo ni en posición anatómica, uno de los fragmentos muestra el característico dibujo en roseta típico de esta especie.