Hallan muerto al boxeador Jesús Iván “Rafaguita” Mercado en carretera de Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El deporte mexicano está de luto tras la muerte de Jesús Iván Mercado Cabrera, joven boxeador de 21 años originario de Nogales, Sonora, conocido en el ring como “Rafaguita”.

De acuerdo con el Colectivo Buscando en San Luis Río Colorado, Sonora, el cuerpo del pugilista fue localizado el pasado lunes 15 de septiembre en la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, en una zona desértica cercana a la frontera con Estados Unidos.

El hallazgo ocurrió cuando integrantes del colectivo de búsqueda encontraron un cuerpo envuelto en una cobija asegurada con cinta adhesiva. Posteriormente, familiares de Mercado confirmaron su identidad gracias a los tatuajes que portaba.

A través de redes sociales, el colectivo informó que la familia ya inició los trámites para darle sepultura y agradeció a la comunidad por ayudar a difundir la búsqueda del joven.

“El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera”, escribieron.