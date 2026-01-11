Hallan muerto a ‘Chakin’ Valadez, creador de contenido, tras ataque en Ensenada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana del sábado 10 de enero fue hallado sin vida el creador de contenido Isaac Efraín “Chakin” Valadez, a bordo de su camión de reparto en el fraccionamiento San Borja, tras un ataque armado, confirmaron medios locales.
El asesinato se registró alrededor de las 06:40 horas, cuando autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Emilio Abreu, en el estacionamiento de un negocio.
Al arribar, policías localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala en la cabeza dentro de un camión ISUZU color blanco que presentaba al menos siete impactos en el parabrisas.
Valadez, quien era originario de Baja California Sur y tenía residencia en el Ejido Villa Jesús María, municipio de San Quintín, era conocido por sus videos y transmisiones donde documentaba sus viajes de trabajo, principalmente entre Santa Rosalía (Baja California Sur) y Ensenada (Baja California), así como por un proyecto personal de ecoturismo.
