Hallan muerta a oficial de la SSC CDMX; detienen a su pareja por presunto feminicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de la Ciudad de México localizaron sin vida a una mujer policía que llevaba 15 días reportada como desaparecida. Se trata de Jazmín García de Jesús, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de 25 años de edad.

De acuerdo con la información disponible, la joven fue vista por última vez el pasado 15 de diciembre. Tras su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación y llevó a cabo diversas diligencias para dar con su paradero.

Como parte de las indagatorias, personal de la Fiscalía realizó un cateo en el domicilio de la víctima, donde un binomio canino localizó el cuerpo de Jazmín García enterrado. En el mismo lugar fue detenido su novio, identificado como José Andrés C., expolicía.