Hallan muerta a última persona desaparecida tras desplome de aeronave de la Semar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina confirmó este martes la localización sin vida de la última persona que permanecía desaparecida tras el accidente aéreo registrado en las inmediaciones de Galveston, Texas, con lo que se elevó a seis el número total de víctimas mortales.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el hallazgo se realizó con el apoyo de autoridades locales de Estados Unidos, como parte de las labores de búsqueda activadas luego del desplome de una aeronave de la Armada de México.

El accidente fue el pasado lunes e involucró un avión King Air ANX 1209, que se encontraba en una misión humanitaria de traslado médico especializado, enmarcada en el Plan Marina y en coordinación con la Fundación Michou y Mau. A bordo viajaban ocho personas, entre tripulación naval y civiles.

Tras el incidente, se desplegaron protocolos de rescate en conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que permitió ubicar inicialmente a personas con vida y confirmar fallecimientos.

Con el último hallazgo, las autoridades mantienen el registro de dos sobrevivientes. Dichas personas se encuentran estables y reciben la atención médica correspondiente.

La Secretaría de Marina señaló que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente, además de mantener coordinación con el Consulado de México en Houston para la atención de los trámites necesarios.